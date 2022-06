Résultat des législatives à Bourganeuf - Election 2022 (23400) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Bourganeuf. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes parmi les 1494 citoyens de Bourganeuf inscrits dans la 1ère circonscription de la Creuse. Les citoyens des 255 autres communes de la 1ère circonscription de la Creuse voteront-ils comme ceux de Bourganeuf ? Jean-Baptiste Moreau a réuni 35% des voix au sein de la ville. Il est suivi par Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sylvie Bilde (Rassemblement National) qui captent 23% et 16% des voix. L'abstention s'établit à 57% des habitants inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative.

L'étude des résultats des scrutins passés permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,75% au premier tour dans la commune à Bourganeuf. Le taux d'abstention était de 53,14% pour le tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.

À Bourganeuf, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés des législatives 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,54% dans la ville. La participation était de 70,81% au premier tour, soit 1 060 personnes. La situation géopolitique actuelle serait de nature à bénéficier au camp de l'abstention à Bourganeuf (23400).

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Bourganeuf. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Bourganeuf avec 34,54% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 22,15%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,93% et Valérie Pécresse à 5,37%.

Les inscrits de Bourganeuf avaient apporté 18,93% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,05% et 3,12% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 24,1% pour la Nupes.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34.5% des suffrages au premier tour à Bourganeuf, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien député européen avaient obtenu 22.2% et 18.9% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bourganeuf avec 63.3% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36.7% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir une majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 700 habitants de Bourganeuf ( Creuse ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.