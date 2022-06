Résultat de la législative à Bousbecque : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bousbecque sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Quelques paramètres clés pour les élections à Bousbecque 10 candidats se présentent dans l'unique circonscription de Bousbecque aujourd'hui, pour le premier round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants au niveau des autres circonscriptions. Et les 3853 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 4 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Bousbecque

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bousbecque comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Romain Van Gansen Ecologistes Jérôme Garcia Les Républicains Louis Bleuzé Reconquête ! Gérald Darmanin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Oueb Leuchi Ecologistes Marcellin Brazon Divers droite Christophe Charlon Divers extrême gauche Leslie Mortreux Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Dumortier Droite souverainiste Mélanie d'Hont Rassemblement National

Législatives 2022 à Bousbecque : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Bousbecque (59) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,84% des voix au premier tour à Bousbecque, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,12% et 13,70% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Bousbecque avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,66% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43,34% des votes. Le président français sera-t-il en mesure de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?