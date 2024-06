Résultat des législatives à Bouvigny-Boyeffles : l'élection 2024 en direct

12:07 - Bouvigny-Boyeffles : retour sur la participation aux dernières législatives

Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 935 inscrits sur les listes électorales à Bouvigny-Boyeffles, 43,05% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 45,8% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,17% au premier tour et seulement 53,66% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.