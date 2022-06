Résultat de la législative à Brains : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Le 12 juin dernier lors du 1er tour de la législative, les citoyens de Brains ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a raflé 37,92% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 29,0% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National capte 15,06% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Brains est tombé. C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de suffrages auprès des 2250 citoyens de Brains de la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique. Les citoyens des 8 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Brains ? Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique atteint 53% (soit 1 068 non-votants). A l'échelle de la commune, Julie Laernoes a amassé 38% des votes. Aude Amadou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gaëlle Pineau (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 29% et 15% des suffrages.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Brains (44830) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29,58% des suffrages au premier tour à Brains, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et la finaliste perdante de la dernière élection avaient obtenu 24,76% et 18,39% des suffrages. Le choix des administrés de Brains était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66,69% des voix), laissant par conséquent 33,31% des suffrages à Marine Le Pen. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?