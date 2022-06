Résultat des législatives à Brains - Election 2022 (44830) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Brains. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de votes de la part des citoyens de Brains votant dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Brains. Les citoyens de 8 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique s'établit à 47%, ce qui représente 1 068 non-votants. Au niveau de la ville, Julie Laernoes a accumulé 38% des voix. Aude Amadou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gaëlle Pineau (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 29% et 15% des suffrages.

Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait représenté 55,3% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Brains. La participation était de 45,64% au deuxième round.

Les indicateurs nationaux des dernières heures s'appliqueront sans doute sur les législatives à Brains au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République à Brains avec 29,58% des votes, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 24,76%, devant Marine Le Pen à 18,39% et Yannick Jadot à 6,2%.

Dans les 2 bureaux de vote de Brains, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 24,76% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,2% et 3,6% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 34,56% à Brains pour ce premier tour des élections législatives.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Brains (44830) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29,58% des suffrages au premier tour à Brains, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et la finaliste perdante de la dernière élection avaient obtenu 24,76% et 18,39% des suffrages. Le choix des administrés de Brains était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66,69% des voix), laissant par conséquent 33,31% des suffrages à Marine Le Pen. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?