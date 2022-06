Résultat de la législative à Bresse Vallons : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bresse Vallons sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Bresse Vallons Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Bresse Vallons et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Bresse Vallons

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bresse Vallons comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Bresse Vallons : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Bresse Vallons seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Pour quel candidat pencheront-ils ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Bresse Vallons. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 12% des voix. Le choix des votants de Bresse Vallons était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (53% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 47% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?