Résultat des législatives 2024 à Pont-de-Vaux (01190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Pont-de-Vaux ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,1% des votes à Pont-de-Vaux. Une percée à comparer néanmoins avec les 20,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,51% pour Yannick Jadot, 1,27% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Pont-de-Vaux ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces législatives 2024, au niveau local, comme au niveau national. En analysant sommairement la progression du RN constatée lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par les lepénistes à Pont-de-Vaux s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisamment pour acter une implantation solide du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Pont-de-Vaux ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va ainsi être le déterminant à l'échelle locale pour ce second tour des élections des députés 2024. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Pont-de-Vaux, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Pont-de-Vaux ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,09% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 28,01% des voix. Pont-de-Vaux se tournera d'ailleurs encore vers Xavier Breton au second tour, finalement à la première place localement avec 64,86%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,14%.

20:05 - Quel score à Pont-de-Vaux pour le Rassemblement national aux législatives ? Selon les enquêtes des sondeurs publiées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de décrocher moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 33,77% des votes, Christophe Maître (Rassemblement National) a pris les devants à Pont-de-Vaux, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Xavier Breton (Les Républicains) et Sébastien Gueraud (Nouveau Front populaire) avec 26,29% et 23,1% des électeurs. Christophe Maître était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,37%, devant Xavier Breton avec 23,96% et Sébastien Gueraud avec 23,45%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Pont-de-Vaux ? L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. À Pont-de-Vaux, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 est monté à 62,31%, plus élevé que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 49,33% des électeurs de Pont-de-Vaux s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 45,52% en 2019. En proportion, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Pont-de-Vaux, l'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives ? À Pont-de-Vaux, le niveau de participation est sans aucun doute l'un des critères décisifs de ces élections législatives 2024. Le taux de participation à Pont-de-Vaux pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 62,31%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,68% au sein de la commune. La participation était de 70,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 050 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,18% au premier tour et 43,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pont-de-Vaux ? La baisse du pouvoir d'achat est susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Pont-de-Vaux.

17:29 - Le poids démographique et économique de Pont-de-Vaux aux législatives Comment les habitants de Pont-de-Vaux peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,3%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1950,7 €/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (16,98%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,24%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Pont-de-Vaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,5% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.