Résultat des législatives 2024 à Buellas (01310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Buellas ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Ce premier pointage apparaît comme conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Buellas, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,23% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Buellas Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé localement pour cette élection 2024. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Buellas entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Buellas Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Buellas, comptant 21,5%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 24,17% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 66,52% contre 33,48% pour les perdants. Xavier Breton remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Buellas ce dimanche ? Selon les ultimes projections publiées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de gagner moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant tenir compte des particularités des territoires. Avec 37,14% des bulletins de vote, Christophe Maître (Rassemblement National) a pris la tête à Buellas, dimanche 30 juin à l'occasion du premier round des élections législatives. En deuxième position, Xavier Breton (Les Républicains) obtenait 25,07%. A la troisième position, Sébastien Gueraud (Union de la gauche) recevait 21,23% des électeurs. C'est aussi Christophe Maître qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,37%, devant Xavier Breton avec 23,96% et Sébastien Gueraud avec 23,45%.

19:21 - À Buellas, la participation du 1er round surpasse celle des européennes À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des dernières élections ? Les chiffres montrent une participation de 76,39% au 1er tour des législatives 2024 à Buellas, supérieure de 18 points à celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 58,09% des votants de Buellas (01). La participation était de 51,14% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Buellas, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour seront un élément fort Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Buellas ? L'abstention était de 23,61% à Buellas lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,45% au premier tour. Au second tour, 49,04% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Buellas ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 15,42% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 16,27% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Buellas : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Buellas façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,7% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,57%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 754 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,59%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,68%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Buellas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,93% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.