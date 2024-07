Résultat des législatives 2024 à Foissiat (01340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire en question Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Foissiat, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 14,65% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 14,64% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Foissiat en 2 ans Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Foissiat ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives il y a deux ans à Foissiat, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,55% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 33,29% pour Xavier Breton (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 73,66%. Xavier Breton s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Foissiat ce dimanche ? Avec 43,77% des voix, Christophe Maître (Rassemblement National) a pris la pôle position à Foissiat, le 30 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Xavier Breton (Les Républicains) et Sébastien Gueraud (Union de la gauche) avec respectivement 31,59% et 14,65% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Christophe Maître glanant cette fois 39,37%, devant Xavier Breton avec 23,96% et Sébastien Gueraud avec 23,45%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Foissiat : quelle évolution ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Comme précisé dans le précédent message, le taux d'abstention au premier round des élections législatives à Foissiat était de 28,98%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 48,72% des inscrits sur les listes électorales de Foissiat. L'abstention était de 56,54% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Foissiat ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Foissiat, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, 71,02% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,77% au premier tour et 43,13% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 76,82% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 78,2% au second tour, ce qui représentait 1 245 personnes. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Foissiat ?

17:29 - Foissiat : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Foissiat comme dans toute la France. Dotée de 977 logements pour 2 014 habitants, la densité de la commune est de 50 habitants/km². Avec 107 entreprises, Foissiat se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 40,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 884,71 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Foissiat incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.