Résultat des législatives 2024 à Marboz (01851) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Marboz, quels seront les reports des voix de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait séduire une partie importante des électeurs en France. Dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a récoltés l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Marboz, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 16,8% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Marboz en 2 ans Le score du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections 2024. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à Marboz entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Marboz, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi très observé localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année gagner ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Marboz, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,34% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 32,07% pour Xavier Breton (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 69,99%. Xavier Breton remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Marboz ce dimanche ? Christophe Maître (Rassemblement National) a amassé 40,55% des suffrages à Marboz le 30 juin 2024, pour le 1er round de l'élection législative. En deuxième place, Xavier Breton (Les Républicains) glanait 30,29%. A la troisième place, Sébastien Gueraud (Nouveau Front populaire) obtenait 16,8% des électeurs. C'est aussi Christophe Maître qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription de l'Ain, avec cette fois 39,37%, devant Xavier Breton avec 23,96% et Sébastien Gueraud avec 23,45%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Marboz : quelle évolution ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? À Marboz, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a atteint 26,89%, moins élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 43,21% des électeurs de Marboz, contre un taux d'abstention de 51,68% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 73,11% de participation lors du 1er round des législatives à Marboz Le niveau de participation est incontestablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 26,89%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,24% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Marboz ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 19,53% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,06% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Marboz ?

17:29 - Comment la composition démographique de Marboz façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Marboz, les élections sont en cours. Dotée de 1 094 logements pour 2 268 habitants, la densité de la commune est de 55 habitants/km². Ses 150 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 653 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 37,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,09%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2194,08 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Marboz incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.