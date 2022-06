Résultat de la législative à Bressuire : en direct

12/06/22 17:10

Comment ont voté habituellement les habitants de cette agglomération lors des consultations politiques passées ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 51,38% des inscrits sur les listes électorales de Bressuire s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 44,85% pour le tour deux. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bressuire ? La flambée des prix qui grève les finances des foyers français serait de nature à tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Bressuire (79300). En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,76% au niveau de la ville. La participation était de 77,75% au premier tour, ce qui représentait 10 820 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

À Bressuire, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière élection avec 36,48% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 20,83%. Arrivaient ensuite, avec 16,84%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,54%, Valérie Pécresse. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Bressuire ( Deux-Sèvres ) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il compter sur cette commune pour obtenir une majorité à l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des suffrages au premier tour à Bressuire. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des votes. Le choix des habitants de Bressuire était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 34% des voix.