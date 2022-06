Résultat des législatives à Briennon - Election 2022 (42720) [PUBLIE]

13/06/22 01:54

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, durant les législatives, 61,83% des électeurs de Briennon avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 53,63% pour le second tour.

La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Briennon. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,88% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,5% au premier tour, c'est-à-dire 1 015 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Briennon.

A l'issue de la dernière présidentielle, à Briennon, Marine Le Pen remportait la première position avec 29,29% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,97%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,35% et Éric Zemmour à 6,97%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

Les inscrits de Briennon avaient donné 15,35% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,04% et 1,62% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 21,01% à Briennon pour ces légilsatives.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Briennon ( Loire ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29.3% des voix au premier tour à Briennon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ex-député européen avaient obtenu 27.0% et 15.4% des suffrages. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 52.9% des suffrages face à Marine Le Pen (47.1%). Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?