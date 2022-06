Résultat de la législative à Brumath : en direct

12/06/22 17:19

À Brumath, l'abstention constituera l'une des clés du scrutin législatif 2022. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Brumath. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,27% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,49% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Brumath. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Or le président-candidat avait obtenu 31,6% des voix à Brumath, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national cumulait 26,06% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,08% (contre à un peu moins de 22%).

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31,6% des voix au premier tour à Brumath, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien député européen avaient obtenu 26,1% et 15,1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Brumath gratifié de 57,7% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 42,3% des voix. Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 10 072 électeurs de Brumath ( Bas-Rhin ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?