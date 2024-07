Résultat des législatives 2024 à Bischwiller : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bischwiller

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bischwiller foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 435 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 699 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Bischwiller forme une communauté diversifiée, avec ses 1 423 résidents étrangers, soit 11,29% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1970,59 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,99%, révélant une situation économique tendue. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Bischwiller affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.