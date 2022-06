Résultat de la législative à Buc : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Buc sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - Des bureaux de vote ouverts plus longtemps à Buc pour les législatives La commune de Buc n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour participer au scrutin. Une prolongation de 2 heures rendue possible par arrêté de la préfecture, pour pousser le plus grand nombre à participer. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Buc soit à peu près autant en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Buc

Les élections législatives 2022 auront lieu à Buc comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Jérémy Bizet Ecologistes Gaëtan Brault Rassemblement National Céline Jullié Reconquête ! Clara Ferré Ecologistes Pascal Casimir-Perrier Divers centre Hélène Janisset Divers extrême gauche Pascal Thévenot Les Républicains Isabelle Wawszczyk Droite souverainiste Maïté Carrive-Bedouani Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Borocco Divers Jean-Noël Barrot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Buc : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 6 019 votants de Buc (78530) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 39% des voix au premier tour à Buc, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et Valérie Pécresse avaient obtenu 14% et 12% des suffrages. Le choix des administrés de Buc était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (76% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 24% des voix.