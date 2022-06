Résultat de la législative à Buellas : en direct

En direct

19:24 - Pour la Nupes, les 13,09% de Mélenchon à Buellas scrutés Les inscrits de Buellas avaient accordé 13,09% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,86% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 20,59% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Buellas.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Buellas ? A l'issue du dernier vote, à Buellas, Emmanuel Macron figurait en première position au 1er tour de l'élection avec 30,58% des voix, devant Marine Le Pen à 25,67%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 13,09% et Éric Zemmour avec 8,27%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement remettre en question la situation lors des législatives à Buellas au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Buellas Le taux de participation constituera indiscutablement un facteur déterminant des élections législatives 2022 à Buellas. Le conflit armé russo-ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique seraient de nature à détourner l'attention des électeurs de Buellas du vote. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 394 personnes en âge de voter au sein de la localité, 16,27% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 15,42% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Buellas quel était le pourcentage de la participation à Buellas en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Au moment des précédentes législatives, 1 328 inscrits sur les listes électorales de Buellas s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 50,38%), contre une participation de 46,23% pour le round numéro deux.