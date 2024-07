Résultat des législatives 2024 à Bresse Vallons (01340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bresse Vallons, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des votants en France. Le 30 juin, le bloc a récolté 28,06% des votes à l'échelle du pays contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,24% des suffrages à Bresse Vallons. Un score en baisse en comparaison des 20,57% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'époustouflante progression du RN à Bresse Vallons L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 22 points à Bresse Vallons entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Bresse Vallons ? Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces élections des députés. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Le RN parvenait également en première position à Bresse Vallons lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Brigitte Piroux Giannotti qui se classait en pôle position au premier tour avec 25,81% dans la commune. Xavier Breton (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 68,06%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,94%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les ultimes projections établies dès la fin du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. Grâce à 47,13% des votes, Christophe Maître (Rassemblement National) a pris la tête à Bresse Vallons, le 30 juin 2024 pour le premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Xavier Breton (Les Républicains) et Sébastien Gueraud (Front populaire) avec respectivement 24,53% et 17,24% des votants. C'est aussi Christophe Maître qui achevait ce premier tour en tête dans la 1ère circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,37%, devant Xavier Breton avec 23,96% et Sébastien Gueraud avec 23,45%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Bresse Vallons ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Bresse Vallons, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 72,74%, surpassant celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 53,61% des personnes habilitées à voter à Bresse Vallons avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 47,66% en 2019. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives à Bresse Vallons Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Bresse Vallons ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Bresse Vallons était de 72,74%. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 81,1% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 80,39% au premier tour, soit 1 386 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,81% au premier tour et 44,8% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Bresse Vallons.

17:29 - Bresse Vallons : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Bresse Vallons, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 995 logements pour 2 380 habitants, la densité de la commune est de 103 hab par km². L'existence de 108 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,05 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bresse Vallons, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.