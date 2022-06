Résultat de la législative à Camblain-Châtelain : 2e tour en direct

19/06/22 18:52

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Camblain-Châtelain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Camblain-Châtelain. En direct 18:52 - La coalition Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à Camblain-Châtelain la semaine passée Dans les 2 bureaux de vote de Camblain-Châtelain, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour de la législative seront peut être déterminantes ce dimanche pour la 2e manche du scrutin. Le candidat de gauche avait obtenu 16,38% des suffrages dimanche dernier. Ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,18%, 1,59%, 0,74% et 2,13% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 17,64% à Camblain-Châtelain pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Camblain-Châtelain ? Pour le 1er tour, dimanche 12 juin, les électeurs de Camblain-Châtelain ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a obtenu 46,72% des suffrages. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 17,24% et 16,38% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Camblain-Châtelain, l'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion du second tour des législatives ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 43,86% des personnes en capacité de participer à une élection à Camblain-Châtelain avaient pris part à l'élection. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors du second tour de la présidentielle, 26,89% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,92% au premier tour. 10:30 - Nouveau round des législatives 2022 à Camblain-Châtelain ce dimanche ! La commune de Camblain-Châtelain ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont en lice pour ce 2ème tour de l'élection législative à Camblain-Châtelain. Découvrez le nouveau député à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Camblain-Châtelain - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Camblain-Châtelain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Michel Dagbert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thierry Frappé Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Camblain-Châtelain - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Camblain-Châtelain

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Camblain-Châtelain Thierry Frappé (Ballotage) Rassemblement National 47,73% 46,72% Michel Dagbert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,18% 17,24% Sandrine Coquerie Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,25% 16,38% Davy Carincotte Ecologistes 4,26% 3,62% Ludivine Rus Parti radical de gauche 3,75% 4,14% Françoise Vantouroux Les Républicains 2,36% 5,34% Myriane Houplain Reconquête ! 2,35% 2,07% Geoffrey Laloux Divers extrême gauche 1,46% 0,52% Florent Cappe Droite souverainiste 1,12% 1,55% Noémie Leu Divers droite 0,91% 1,72% Rémy Majorczyk Divers 0,62% 0,69% Participation au scrutin Circonscription Camblain-Châtelain Taux de participation 44,24% 43,86% Taux d'abstention 55,76% 56,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87% 0,17% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93% 0,85% Nombre de votants 39 297 586

Le résultat de la législative à Camblain-Châtelain a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes auprès des 1336 citoyens de Camblain-Châtelain votant dans la 10ème circonscription du Pas-de-Calais. Le taux de participation atteint 44% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale (soit 750 non-votants). Thierry Frappé a ainsi obtenu 47% des votes. Michel Dagbert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandrine Coquerie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 17% et 16% des voix. L'issue définitive de la législative à l'échelle de la 10ème circonscription du Pas-de-Calais dépendra du comportement de vote des électeurs des 32 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Camblain-Châtelain : les enjeux

Comme partout en France, les 1 790 habitants de Camblain-Châtelain (62470) seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 45,8% des votes au premier tour à Camblain-Châtelain, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,2% et 13,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Camblain-Châtelain gratifiée de 62,9% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 37,1% des suffrages.