Résultat des législatives à Camps-la-Source - Election 2022 (83170)

12/06/22 21:14

Le résultat des élections législatives 2022 à Camps-la-Source est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Camps-la-Source a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du premier round des législatives, les électeurs de Camps-la-Source enregistrés dans la 6ème circonscription du Var ont opté pour la candidature Rassemblement National. Frank Giletti a engrangé 34% des votes au niveau de la ville. Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 23% et 18% des votes. Reste à savoir si les habitants des 31 autres communes rattachées à la 6ème circonscription du Var voteront comme ceux de Camps-la-Source. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 54%, ce qui représente 863 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Camps-la-Source Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 34,26% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 22,98% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 17,97% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 7,80% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,96% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,79% Didier Cade Régionaliste 1,66% 1,39% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 2,23% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,39% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 0,84% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,97% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,42% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Camps-la-Source Taux de participation 46,16% 45,89% Taux d'abstention 53,84% 54,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,27% Nombre de votants 58 855 732

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Camps-la-Source sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Camps-la-Source ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Camps-la-Source, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 13,44% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,19% et 0,94% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 19,57% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Camps-la-Source ? Le président sortant avait obtenu 18,03% des voix à Camps-la-Source, lors de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national s'était hissée à 35,46% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,44% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières heures changeront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Camps-la-Source L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention à Camps-la-Source. La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient potentiellement pousser les électeurs de Camps-la-Source (83170) à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,91% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 24,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention aux élections législatives à Camps-la-Source va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Pendant les précédentes législatives, 48,92% des inscrits sur les listes électorales de Camps-la-Source avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 43,68% pour le deuxième round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les habitants de Camps-la-Source ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori La ville de Camps-la-Source ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 13 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Camps-la-Source soit plus en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Camps-la-Source : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Camps-la-Source ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Camps-la-Source, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18% et 13% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Camps-la-Source avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 63% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 37% des voix. Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?