19:31 - Quel résultat à Candé pour le bloc LFI-PS-EELV ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 11,03% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Candé le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,54% et 1,06% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 15,63% à Candé pour ce premier tour.