Résultat de la législative à Canet-en-Roussillon : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Canet-en-Roussillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - À Canet-en-Roussillon, des sondages aussi pertinents ? Les dynamiques nationales des derniers jours rejailliront certainement à Canet-en-Roussillon dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Avec 34,3% des votes exprimés, au 1er tour à Canet-en-Roussillon cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,34%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,39% et Éric Zemmour à 12,25%. 14:30 - À Canet-en-Roussillon, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de la participation à Canet-en-Roussillon. Le conflit militaire ukrainien serait en mesure de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Canet-en-Roussillon. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 23,32% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,1% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle encore monter lors des élections législatives 2022 à Canet-en-Roussillon ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 52,37% au premier tour au sein de Canet-en-Roussillon, à comparer avec un taux d'abstention de 49,15% au dernier round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Canet-en-Roussillon Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Canet-en-Roussillon et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Candidats dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Anaïs Sabatini Rassemblement National Alexandra Raspaud Reconquête ! David Berrué Nouvelle union populaire écologique et sociale David Bret Les Républicains Cyril Blanc Ecologistes David Gabarda Droite souverainiste Frédérique Lis Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Diago Régionaliste Philippe Goiset Divers extrême gauche

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34% des voix au premier tour à Canet-en-Roussillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 12% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Canet-en-Roussillon avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 56% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 44% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Canet-en-Roussillon (66) seront amenés à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.