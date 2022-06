En direct

19:04 - Pour la gauche, les 57,06% de Mélenchon à Capesterre-Belle-Eau convoités Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour en avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était limitée à Capesterre-Belle-Eau, le candidat de gauche ayant atteint 57,06% des suffrages dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 0,72% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 59,01% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Capesterre-Belle-Eau.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Capesterre-Belle-Eau ? Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Capesterre-Belle-Eau avec 57,06% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 22,75%, surclassant Emmanuel Macron à 10,46% et Valérie Pécresse à 2,24%. Les indications nationales des dernières semaines changeront peut-être ce décor à Capesterre-Belle-Eau au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Capesterre-Belle-Eau Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Capesterre-Belle-Eau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui alourdit les finances des familles est par exemple en mesure de pousser les habitants de Capesterre-Belle-Eau à rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 48,2% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 43,88% au premier tour, ce qui représentait 6 768 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Capesterre-Belle-Eau quels étaient les chiffres de la participation à Capesterre-Belle-Eau en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Lors des législatives de 2017, sur les 15 423 personnes en âge de voter à Capesterre-Belle-Eau, 72,02% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 72,31% au deuxième tour.