Résultat des législatives 2024 à Vieux-Fort (97141) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Vieux-Fort, quel candidat vont retenir les électeurs de gauche ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle de la France, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Vieux-Fort. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Parti socialiste, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 66,2% des bulletins. Et si on se fie à 2022, c'est encore la gauche qui devrait l'emporter au second tour. Elle l'avait alors emporté avec 100,00%.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Vieux-Fort aux dernières législatives ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle progression à Vieux-Fort ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 9 points dans la municipalité.

20:29 - À Vieux-Fort, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer la situation en 2022 au même stade semble aussi parfaitement sensé au moment de ce second tour du 7 juillet. Aux législatives à Vieux-Fort il y a deux ans, c'est Elie Califer déjà qui s'imposait au premier tour, avec 68,57%. Un seul candidat se présentait au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Elie Califer sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Vieux-Fort Le dimanche 30 juin, les habitants de Vieux-Fort ont préféré Elie Califer (Parti socialiste), à qui ils ont accordé 66,2% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de devancer Jennifer Linon (Divers centre) et Lydie Marie Monthouël (Rassemblement National) avec respectivement 17,77% et 9,93% des votants. C'est aussi Elie Califer qui terminait sur la première marche dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 57,9%, devant Jennifer Linon avec 21,86% et Lydie Marie Monthouël avec 11,79%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Vieux-Fort : un record par rapport aux européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? À Vieux-Fort, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 36,22%, surpassant celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 14,11% des électeurs de Vieux-Fort. La participation était de 17,88% il y a cinq ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Vieux-Fort lors du second tour des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Vieux-Fort ? 63,78% des électeurs de Vieux-Fort ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 75,23% au premier tour et 82,46% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 52,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 54,5% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Vieux-Fort ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Vieux-Fort Dans les rues de Vieux-Fort, les élections sont en cours. Avec une population de 1 787 habitants répartis dans 930 logements, cette localité présente une densité de 257 habitants par km². Ses 98 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 540 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 14,65% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 26,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 714,92 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Vieux-Fort manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.