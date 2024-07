Résultat des législatives 2024 à Saint-Claude : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Claude : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Saint-Claude, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 300 habitants par km² et un taux de chômage de 20,55%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 172 euros par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 644 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (31,02%) et le nombre de résidences HLM (9,21% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, évalué à 8,66% à Saint-Claude, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.