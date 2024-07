Résultat des législatives 2024 à Trois-Rivières : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue sans nul doute l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Trois-Rivières pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 64,98%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 74,41% au premier tour et 82,24% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Trois-Rivières aujourd'hui ? Pour le second tour de la présidentielle, 50,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 53,01% au premier tour. Le rejet de la politique en place pourrait entre autres impacter la participation à Trois-Rivières.

17:29 - Trois-Rivières : démographie, élections et stratégies politiques

Quel impact aura la population de Trois-Rivières sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 26,49% et une densité de population de 266 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 446 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (40,3%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Trois-Rivières mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,92% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.