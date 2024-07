Résultat des législatives 2024 à Basse-Terre : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Basse-Terre : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Basse-Terre, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,56% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 548 €/an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (55,44%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,58%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,68% à Basse-Terre, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.