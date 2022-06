Résultat de la législative à Carbonne : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Carbonne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Carbonne ? 12 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Carbonne ce dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants supérieur à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 4476 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Carbonne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Carbonne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Stéphane Albert Régionaliste Elisabeth Toutut-Picard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Georges-Henri Tessereau Reconquête ! Christophe Bex Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Von Deyen Ecologistes Hervé Bergnes Divers extrême gauche Florent Thuard Droite souverainiste Emmanuelle Pinatel Rassemblement National Julien Midali Divers gauche Sophie Etcheverry Divers Angelique Eymond Divers droite Christophe Bancherit Les Républicains

Législatives 2022 à Carbonne : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 24,7% des suffrages au premier tour à Carbonne, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste malheureuse de l'élection de 2022 et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 24,7% et 22,9% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 54,0% des suffrages face à Marine Le Pen (46,0%). Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Carbonne seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Quel prétendant préféreront-ils ?