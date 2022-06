Résultat de la législative à Carcans : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Carcans sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Carcans. En direct 18:37 - Le bloc des Insoumis et de ses alliés 2e pour ces législatives à Carcans Dans les 4 bureaux de vote de Carcans, les voix qui s'étaient accumulées sur la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés lors des législatives seront peut être déterminantes ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat Nupes avait atteint 24,81% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,37%, 3,48%, 1,53% et 3,11% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 27,49% à Carcans pour ces élections légilsatives. 15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Carcans ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales de chaque territoire. Avec 30,47% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Carcans à l'occasion du 1er tour de la législative dimanche 12 juin. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec respectivement 24,81% et 23,38% des votes. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Carcans ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 56,79% des électeurs à Carcans avaient pris part au vote. L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2376 personnes en âge de voter dans la ville, 20,92% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,35% au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Carcans ! Les infos clés des législatives Pour ce 2e épisode des élections législatives de 2022 à Carcans, les 4 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Carcans - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Carcans aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire de Fournas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Carcans - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Carcans

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Carcans Grégoire de Fournas (Ballotage) Rassemblement National 28,55% 23,38% Olivier Maneiro (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 24,81% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 30,47% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 4,37% Stephane Sence Divers droite 4,23% 5,81% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,00% Benoît Simian Divers centre 3,68% 2,71% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 1,89% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,58% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,98% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Carcans Taux de participation 49,56% 56,79% Taux d'abstention 50,44% 43,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,66% Nombre de votants 59 956 1 359

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Carcans. Au sein de la 5ème circonscription de la Gironde, les 2393 électeurs de Carcans ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au sein de la ville, Karine Nouette Gaulain a recueilli 30% des suffrages. Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Grégoire de Fournas (Rassemblement National) la suivent avec 25% et 23% des suffrages. Le résultat final de la législative au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde résultera de la conduite des électeurs des 54 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription atteint 43% (1 359 votants).

Législatives 2022 à Carcans : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27% des voix au premier tour à Carcans. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Carcans avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 56% des voix, abandonnant par conséquent 44% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Carcans reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.