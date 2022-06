Résultat des législatives à Carcans - Election 2022 (33121) [PUBLIE]

12/06/22 22:44

Résultat des législatives 2022 à Carcans

Le résultat des élections législatives 2022 à Carcans est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le résultat de la législative à Carcans est tombé. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde, 54 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention s'établit à 43% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde, ce qui représente 1 034 non-votants. Au niveau de la commune, Karine Nouette Gaulain a enregistré 30% des suffrages. Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Grégoire de Fournas (Rassemblement National) captent respectivement 25% et 23% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Carcans Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 23,38% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 24,81% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 30,47% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 4,37% Stephane Sence Divers droite 4,23% 5,81% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,00% Benoît Simian Divers centre 3,68% 2,71% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 1,89% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,58% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,98% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Carcans Taux de participation 49,56% 56,79% Taux d'abstention 50,44% 43,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,66% Nombre de votants 59 956 1 359

Législatives 2022 à Carcans : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27% des voix au premier tour à Carcans. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Carcans avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 56% des voix, abandonnant par conséquent 44% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Carcans reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.