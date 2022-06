Résultat de la législative à Caromb : en direct

12/06/22 11:18

Les inscrits sur les listes électorales de Caromb (Vaucluse) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,8% des votes au premier tour à Caromb, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,7% et 15,4% des votes. Le choix des administrés de Caromb était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (55,1% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,9% des votes.