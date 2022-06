Résultat de la législative à Carquefou : en direct

En direct

17:07 - À Carquefou, des sondages aussi pertinents qu'en France ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Carquefou, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 40,17% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,74%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 12,61% et Yannick Jadot à 8,19%. Mais en France, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement remettre en question ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Carquefou Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Carquefou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Carquefou. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 15 513 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,69% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,28% au premier tour, soit 12 298 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Carquefou ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des dernières années, les 20 494 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 14 844 inscrits sur les listes électorales à Carquefou, 56,06% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 45,1% au second round.