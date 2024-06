Résultat des législatives à Casson : l'élection 2024 en direct

12:07 - Participation à Casson : quelles perspectives pour les législatives ?

Ce 30 juin, lors des législatives à Casson, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,87% au premier tour. Au second tour, 48,88% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,48% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 80,8% au second tour, soit 1 536 personnes.