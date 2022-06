Résultat de la législative à Castelnau-de-Médoc : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Castelnau-de-Médoc dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Castelnau-de-Médoc sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Castelnau-de-Médoc. En direct 17:22 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Castelnau-de-Médoc ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes des territoires, comme par exemple à Castelnau-de-Médoc. Le 12 juin dernier pour le 1er round des élections législatives, les habitants de Castelnau-de-Médoc ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 27,75% des bulletins de vote. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec respectivement 27,49% et 25,26% des voix. 13:30 - À Castelnau-de-Médoc, la grande inconnue de ces législatives reste l'abstention Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. L'analyse des précédents scrutins permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 59,15% des personnes habilitées à voter à Castelnau-de-Médoc avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,75% pour le deuxième round. 10:30 - C'est parti à Castelnau-de-Médoc ! Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les impétrants finalistes de ce deuxième volet dans la seule circonscription de Castelnau-de-Médoc, restez calme. Les 4 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Castelnau-de-Médoc - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Castelnau-de-Médoc aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire de Fournas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Castelnau-de-Médoc - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Castelnau-de-Médoc

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Castelnau-de-Médoc Grégoire de Fournas (Ballotage) Rassemblement National 28,55% 27,75% Olivier Maneiro (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 27,49% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 25,26% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 3,45% Stephane Sence Divers droite 4,23% 4,22% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,35% Benoît Simian Divers centre 3,68% 4,03% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 1,60% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,09% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,77% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Castelnau-de-Médoc Taux de participation 49,56% 44,62% Taux d'abstention 50,44% 55,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,87% Nombre de votants 59 956 1 608

Le résultat de l'élection législative 2022 à Castelnau-de-Médoc a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens des 54 autres communes composant la 5ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Castelnau-de-Médoc ? Au niveau de la localité, Grégoire de Fournas a obtenu 28% des voix. Il coiffe au poteau Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 27% et 25% des votes. Le taux de participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 45%.

Législatives 2022 à Castelnau-de-Médoc : les enjeux