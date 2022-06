Résultat de la législative à Castelnau-de-Médoc : en direct

12/06/22 19:23

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Castelnau-de-Médoc ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,74% au niveau de la ville. L'abstention était de 23,86% au premier tour. La guerre en Ukraine serait par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Castelnau-de-Médoc (33480).

Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Castelnau-de-Médoc au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 28,94% des votes, au premier tour à Castelnau-de-Médoc cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,55%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,89% et Éric Zemmour à 5,37%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

Dans les 4 bureaux de vote de Castelnau-de-Médoc, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 20,89% des suffrages il y a deux mois. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,77% et 1,45% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 26,11% à Castelnau-de-Médoc pour ce premier tour.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Castelnau-de-Médoc mettront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28.9% des voix au premier tour à Castelnau-de-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25.6% et 20.9% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour grâce à 52.6% des voix face à Marine Le Pen (47.4%).