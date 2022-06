En direct

19:04 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Caudan ? Dans les 7 bureaux de vote de Caudan, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 15,29% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,85% et 2,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 22,25% à Caudan pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Caudan ? Lors du dernier scrutin, à Caudan, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote au 1er tour de l'élection présidentielle avec 35,15% des voix, devant Marine Le Pen à 23,25%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 15,29% et Éric Zemmour, quatrième à 4,99%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute transformer la situation lors des législatives dans la cité. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Caudan À Caudan, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 840 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,2% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,27% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment capable de modifier les décisions que prendront les électeurs de Caudan.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Caudan ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 54,89% au premier tour des électeurs de Caudan. La participation était de 47,64% au round deux.