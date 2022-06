Résultat des législatives à Caumont-sur-Durance - Election 2022 (84510) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Caumont-sur-Durance

Le résultat des élections législatives 2022 à Caumont-sur-Durance est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Caumont-sur-Durance. À Caumont-sur-Durance, les 4091 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription du Vaucluse ont penché pour la candidature Rassemblement National. L'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription législative atteint 48% (soit 2 142 votants). Au sein de la commune, Bénédicte Auzanot a amassé 33% des votes. Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 21% des votes. Enfin, François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 20% des votes. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse peut toujours évoluer si les électeurs des 29 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Caumont-sur-Durance.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Caumont-sur-Durance Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 32,64% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 21,02% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 20,11% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 9,77% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 9,06% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,32% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 1,00% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,23% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,09% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 1,00% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 0,66% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Caumont-sur-Durance Taux de participation 48,56% 52,36% Taux d'abstention 51,44% 47,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,37% Nombre de votants 41 677 2 142

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Caumont-sur-Durance sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Quel résultat à Caumont-sur-Durance pour le bloc de gauche ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Caumont-sur-Durance, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 15,12% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,41% et 1,57% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 21,1% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Caumont-sur-Durance. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Caumont-sur-Durance ? Les tendances nationales des derniers jours rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Caumont-sur-Durance au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Lors de la dernière élection, à Caumont-sur-Durance, Marine Le Pen terminait en première position de l'élection avec 32,41% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,75%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,12% et Éric Zemmour avec 11,3%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Caumont-sur-Durance demeure l'abstention À Caumont-sur-Durance, la participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La guerre en Ukraine serait par exemple capable de favoriser le pourcentage d'abstention à Caumont-sur-Durance (84510). Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 065 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 18,99% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Caumont-sur-Durance ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation avait représenté 54,38% au premier tour au niveau de Caumont-sur-Durance, à comparer avec un taux de participation de 45,46% pour le second tour. 09:30 - Les électeurs de Caumont-sur-Durance ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Caumont-sur-Durance sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un nombre de prétendants un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions françaises. Les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Caumont-sur-Durance : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 32% des voix au premier tour à Caumont-sur-Durance. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Caumont-sur-Durance avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 56% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Caumont-sur-Durance (84) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français.