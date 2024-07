Résultat des législatives 2024 à Cavaillon : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Tendances démographiques et électorales à Cavaillon : ce qu'il faut retenir

A mi-chemin des législatives, Cavaillon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25 923 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 701 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,33%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Cavaillon abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 724 résidents étrangers, soit 14,42% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2050,2 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,03%, révélant une situation économique précaire. À Cavaillon, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.