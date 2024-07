Résultat des législatives 2024 au Thor : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Thor

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Thor émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 858 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 895 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,52%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 305 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,11%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 445 €/an. Ainsi, Le Thor incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.