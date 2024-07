Résultat des législatives 2024 à Mérindol (84360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Mérindol à dépasser ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont porteurs. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,31% des votes à Mérindol. Une somme à affiner néanmoins avec les 25,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La progression éclair du RN à Mérindol en 2 ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Mérindol entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Mérindol ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Mérindol ? Le RN parvenait également en pôle position à Mérindol lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Bénédicte Auzanot qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 29,17% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,62%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,38%.

20:05 - Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) déjà en avance avec 48,39% à Mérindol aux législatives D'après les dernières projections publiées juste avant le second tour, le Rassemblement national devrait gagner entre 210 et 250 députés au terme du second tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut cependant tenir compte des caractéristiques locales. A l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Mérindol ont préféré Bénédicte Auzanot (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 48,39% des votes. Patrick Blanes (Front populaire) décrochait 26,31%. De son côté, Sylvie Viala (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 16,05% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Bénédicte Auzanot glanant cette fois 45,95%, devant Patrick Blanes avec 24,85% et Sylvie Viala avec 19,4%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Mérindol au niveau de l'abstention ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des précédentes élections ? À Mérindol, le taux de participation au premier round des législatives 2024 a été de 71,91%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 838 inscrits sur les listes électorales à Mérindol, 56,96% étaient allés voter, contre une participation de 53,92% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Mérindol lors du deuxième round des législatives ? L'abstention constitue immanquablement l'une des clés des législatives. Dans la commune, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 28,09%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,47% au premier tour. Au deuxième tour, 55,13% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Mérindol ce soir ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,39% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,44% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Mérindol ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Mérindol Quel impact auront les habitants de Mérindol sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 76 hab par km² et 45,15% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 10,34% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 889 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,82%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Mérindol mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,06% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.