Résultat des législatives 2024 à Cabrières-d'Avignon (84220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont peser les électeurs de la gauche à Cabrières-d'Avignon ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Cabrières-d'Avignon, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,71% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'évolution éclair du RN à Cabrières-d'Avignon en 2 ans Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très analysé. La progression du parti, qui se monte déjà à 24 points à Cabrières-d'Avignon entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Cabrières-d'Avignon ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de s'imposer. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Cabrières-d'Avignon il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,03% au premier tour, contre 27,53% pour Elisabeth Amoros (Les Républicains). A l'issue du second tour,c'est en revanche Sylvie Viala (La République en Marche) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 54,44% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,56%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les projections finales dévoilées depuis dimanche, le Rassemblement national serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient préserver une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Pour le premier round de l'élection législative dimanche 30 juin, les habitants de Cabrières-d'Avignon ont placé en tête Bénédicte Auzanot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,46% des bulletins de vote. Sylvie Viala (Ensemble !) et Patrick Blanes (Nouveau Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 24,33% et 20,71% des électeurs à l'échelle de la ville. Bénédicte Auzanot était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Vaucluse dans son ensemble, avec cette fois 45,95%, devant Patrick Blanes avec 24,85% et Sylvie Viala avec 19,4%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Cabrières-d'Avignon au niveau de la participation ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Les chiffres montrent une participation de 75,39% lors du 1er tour des législatives 2024 à Cabrières-d'Avignon, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 62,26% des inscrits sur les listes électorales de Cabrières-d'Avignon (84) avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,08% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Cabrières-d'Avignon La participation constitue incontestablement l'une des clés des législatives 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Cabrières-d'Avignon a atteint 24,61%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,86% au premier tour et 44,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Cabrières-d'Avignon ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 407 personnes en âge de voter dans la ville, 18,62% étaient restées chez elles, contre une abstention de 16,92% au premier tour. Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Cabrières-d'Avignon ?

17:29 - Élections législatives à Cabrières-d'Avignon : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Cabrières-d'Avignon peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,27%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (31,7%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 835 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,32%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,06%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,05%, comme à Cabrières-d'Avignon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.