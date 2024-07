Résultat des législatives 2024 à Maubec (84660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Maubec, quels reports de voix à gauche ce soir ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Maubec, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,36% des votes dans la commune. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Maubec L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà glané 24 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Maubec ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le RN au second tour à Maubec ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Maubec, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national parvenait également en première position à Maubec à l'époque, au cours des élections des députés. On retrouvait en effet Bénédicte Auzanot en tête au premier tour, avec 25,66% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 54,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,74%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Maubec ? Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) a obtenu 49,36% des suffrages à Maubec dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Patrick Blanes (Union de la gauche) récupérait 23,36%. Sylvie Viala (Majorité présidentielle) ramassait 19,07% des électeurs. C'est aussi Bénédicte Auzanot qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 2ème circonscription du Vaucluse dans son ensemble, avec cette fois 45,95%, devant Patrick Blanes avec 24,85% et Sylvie Viala avec 19,4%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Maubec ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Maubec, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 29,28%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 42,68% des personnes habilitées à participer à une élection à Maubec avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 43,5% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - 70,72% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Maubec Ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Maubec, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 29,28%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,8% au premier tour et 50,47% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Maubec ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 574 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,43% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,22% au second tour. La volonté de changement des habitants est de nature à faire augmenter la participation à Maubec (84660).

17:29 - Maubec : élections législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Maubec déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la localité, 16,09% des résidents sont des enfants, et 28,32% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 809 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,12%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Maubec mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,49% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.