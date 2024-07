Résultat des législatives 2024 à l'Isle-sur-la-Sorgue : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:28 - L'abstention va-t-elle augmenter au second tour des législatives à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à l'Isle-sur-la-Sorgue, qu'en est-il de la participation ? L'Isle-sur-la-Sorgue a enregistré une participation de 65,54%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 72,87% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection, contre une participation de 72,29% au second tour, ce qui représentait 11 469 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,18% au premier tour et 44,28% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à l'Isle-sur-la-Sorgue aujourd'hui ? Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à l'Isle-sur-la-Sorgue ?

17:29 - L'Isle-sur-la-Sorgue : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, L'Isle-sur-la-Sorgue émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 19 965 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 315 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 991 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,24%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. L'Isle-sur-la-Sorgue accueille une communauté diversifiée, avec ses 986 résidents étrangers, soit 4,92% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 581 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,86%, révélant une situation économique précaire. En résumé, à l'Isle-sur-la-Sorgue, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.