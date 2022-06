Résultat des législatives à Cavaillon - Election 2022 (84300) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Cavaillon

Le résultat des élections législatives 2022 à Cavaillon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Cavaillon. Au sein de la 2ème circonscription du Vaucluse, les 17082 électeurs de Cavaillon ont pris parti pour la candidate Rassemblement National. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 2ème circonscription du Vaucluse découlera des choix des électeurs des 29 autres communes qui la composent. La participation s'élève à 42% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 7 180 votants. Bénédicte Auzanot a accumulé 29% des suffrages. Elle est suivie par François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Elisabeth Amoros (Les Républicains) qui récupèrent respectivement 20% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cavaillon Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 29,05% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 15,75% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 20,14% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 11,72% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 15,98% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,02% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 0,90% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,07% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,54% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 0,70% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 0,97% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Cavaillon Taux de participation 48,56% 42,03% Taux d'abstention 51,44% 57,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,89% Nombre de votants 41 677 7 180

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cavaillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Cavaillon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,82% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 18 bureaux de vote de Cavaillon le dimanche 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,33% et 0,81% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,14% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - À Cavaillon, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection suprême à Cavaillon avec 31,31% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 23,82%, devant Emmanuel Macron à 19,42% et Éric Zemmour à 10,17%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront certainement la donne et donc le résultat des législatives à Cavaillon au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des élections législatives à Cavaillon Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Cavaillon, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des familles cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à inciter les habitants de Cavaillon à rester chez eux. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 17 042 personnes en âge de voter au sein de la commune, 30,69% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 29,61% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Cavaillon quels étaient les chiffres de l'abstention à Cavaillon en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 59,64% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cavaillon. Le taux d'abstention était de 55,37% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Cavaillon 12 candidats ont postulé dans l'unique circonscription de Cavaillon ce dimanche, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions. Et les 17042 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 18 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier tour de piste.

Législatives 2022 à Cavaillon : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,3% des votes au premier tour à Cavaillon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien 3e homme lors de la présidentielle de 2022 et celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avaient obtenu 23,8% et 19,4% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Cavaillon avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 54,2% des suffrages, laissant ainsi 45,8% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Cavaillon (84) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.