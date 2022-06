Résultat des législatives à Cergy - Election 2022 (95000) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Cergy

Le résultat des élections législatives 2022 à Cergy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Cergy La commune de Cergy est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 2ème circonscription du Val-d'Oise (PUBLIE) 10ème circonscription du Val-d'Oise (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise

Dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise, les 9014 électeurs de Cergy ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 20 autres communes de la 2ème circonscription du Val-d'Oise voteront-ils comme ceux de Cergy ? Sylvie Geoffroy-Martin a obtenu 39% des votes. En deuxième position, Guillaume Vuilletet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 28% des suffrages. Nadejda Remy (Rassemblement National) glane 9% des votes. Le niveau de l'abstention atteint 57% des habitants inscrits sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 5 101 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cergy Guillaume Vuilletet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,79% 27,67% Sylvie Geoffroy-Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,10% 39,47% Nadejda Remy Rassemblement National 18,08% 9,49% Frédéric Pain Les Républicains 8,68% 7,20% Philippe Chanzy Reconquête ! 5,28% 3,46% Brahim Oubairouk Ecologistes 2,91% 3,09% Mireille Dombrowski Divers gauche 2,18% 2,89% Morgane Frappa Ecologistes 1,93% 1,61% Lydie Chikhane Droite souverainiste 1,57% 1,56% Jean-Luc Brulard Divers 1,43% 1,30% Éric Cassan Divers extrême gauche 0,80% 0,94% Laura Bonucci Divers extrême gauche 0,36% 0,52% Jérôme Nicolle Divers 0,31% 0,21% Jeson Cavaignac Divers extrême droite 0,29% 0,23% Abdelmadjid Drari Divers 0,29% 0,36% Participation au scrutin Circonscription Cergy Taux de participation 46,41% 43,41% Taux d'abstention 53,59% 56,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,38% Nombre de votants 36 270 3 913

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 23532 électeurs de la 10ème circonscription du Val-d'Oise demeurant à Cergy. La participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 36%. Reste encore à savoir si les électeurs des 8 autres communes faisant partie de la 10ème circonscription du Val-d'Oise voteront comme ceux de Cergy. Dans la ville, Aurélien Taché a réuni 40% des voix. Il ressort devant Victorien Lachas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Karim Ziabat (Divers gauche) qui ramassent 20% et 10% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cergy Aurélien Taché Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,85% 40,26% Victorien Lachas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,46% 19,74% Richard Durand Rassemblement National 14,27% 8,98% Karim Ziabat Divers gauche 7,54% 9,90% Patricia José Les Républicains 5,92% 3,49% Sanaa Saitouli Divers gauche 2,99% 3,99% Princesse Granvorka Puisard Reconquête ! 2,75% 2,36% Evelyne Ollivier Ecologistes 2,02% 1,35% Augustin Belloc Divers gauche 1,93% 1,96% Malek Benseddik Divers centre 1,18% 1,41% Joseline Sylvie Loulendot Parti radical de gauche 1,14% 1,66% Sabine Rigouste Droite souverainiste 1,04% 0,81% Prabagarane Madi Divers gauche 0,79% 1,37% Christophe Flaux Divers extrême gauche 0,73% 0,77% Patricia Fidi Divers centre 0,54% 0,41% Matthieu Binet Divers extrême gauche 0,48% 0,81% Najet Arrar Divers 0,39% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Cergy Taux de participation 42,25% 35,96% Taux d'abstention 57,75% 64,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,61% Nombre de votants 28 705 8 461

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cergy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Cergy ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Cergy. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,54% et 1,36% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 52,88% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - À Cergy, des sondages aussi parlants ? Le président-candidat avait obtenu 23,7% des voix à Cergy, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen se hissait à 10,36% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 47,98% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Cergy demeure l'abstention À Cergy, la participation constituera incontestablement l'une des clés de ces législatives. La crainte d'une résurgence du covid et ses retombées sur la santé publique et l'économie française seraient notamment susceptibles d'inciter les électeurs de Cergy (95000) à rester chez eux. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, 62,36% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 69,94% au premier tour, soit 22 621 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Cergy, la participation va-t-elle encore baisser lors des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins. Au moment des dernières élections législatives, sur les 31 765 inscrits sur les listes électorales à Cergy, 40,09% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 34,19% pour le tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - On votera plus longtemps pour ces législatives à Cergy La métropole de Cergy compte parmi les rares territoires en France débordant sur plusieurs circonscriptions : ce sont au total 2 élections qui ont lieu ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round des élections législatives à Cergy. Un total de 32 candidats s'affrontent donc dans la commune. Pour laisser assez de temps aux 32343 votants de trouver la bonne circonscription et de faire leur choix dans cette situation compliquée, les bureaux de vote resteront logiquement ouverts jusqu'à 20 heures en fin de journée. L'horaire maximal au niveau national, quand la majeure partie fermeront à 18 ou 19 heures. Précision : ce dimanche soir, il conviendra de distinguer le résultat des législatives à Cergy des résultats de chaque circonscription, qui ne seront pas dévoilés en même temps.

Législatives 2022 à Cergy : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Cergy (95000) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Vers quel prétendant iront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 48,0% des voix au premier tour à Cergy. L'ex-député européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 10,4% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 76,2% des suffrages face à Marine Le Pen (23,8%). La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la majorité des voix des administrés de cette commune comme au premier tour de l'élection présidentielle ?