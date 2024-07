Résultat des législatives 2024 à Pontoise : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:30 - Participation aux élections législatives 2024 à Pontoise : un record par rapport aux européennes ? L'analyse des résultats des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Pontoise était de 64,25%, dépassant de 17 points celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 47,63% des personnes en capacité de voter à Pontoise avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 46,08% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Pontoise, le score de la participation au second tour des législatives 2024 sera un élément fort Le taux d'abstention est à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin législatif. Le taux de participation à Pontoise pour le 1er tour des législatives 2024 était de 64,25%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,45% au premier tour et 45,72% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pontoise ce soir ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 66,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 72,93% au premier tour, c'est-à-dire 12 398 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à impacter la participation à Pontoise (95000).

17:29 - Pontoise aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Pontoise foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31 327 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 3 280 entreprises, Pontoise permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 5 117 résidents étrangers, représentant 16,00% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 46,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 569,54 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Pontoise, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.