Résultat des législatives 2024 à Neuville-sur-Oise : les premiers chiffres du 2e tour

21:12 - Une progression pour la gauche depuis deux ans à Neuville-sur-Oise L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 28,32% des suffrages à Neuville-sur-Oise. Une performance à comparer néanmoins avec les 21,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 35,22% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Neuville-sur-Oise ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN se montre déjà solide à Neuville-sur-Oise entre le score du parti nationaliste en 2022 (9,22%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (22,11%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. De quoi anticiper une installation solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:05 - À Neuville-sur-Oise, les résultats des législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a collecté 31,37% des suffrages à Neuville-sur-Oise le 30 juin 2024, lors du 1er round de la législative. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) et Nadejda Remy (Rassemblement National) suivaient avec respectivement 28,32% et 22,11% des votants. C'est en revanche Ayda Hadizadeh qui arrivait en première place, en considérant tous les votants de la 2ème circonscription du Val-d'Oise, avec cette fois 33,47% devant Nadejda Remy avec 30,21% et Guillaume Vuilletet avec 25,35%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Neuville-sur-Oise ? L'étude des scrutins électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Neuville-sur-Oise, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,47%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 37,26% au niveau de Neuville-sur-Oise. L'abstention était de 37,72% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Neuville-sur-Oise L'un des critères forts du scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 23,47%. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,11% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 13,79% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,51% au premier tour. Au second tour, 39,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Neuville-sur-Oise ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Neuville-sur-Oise.

17:29 - Élections législatives à Neuville-sur-Oise : un éclairage démographique Quel portrait faire de Neuville-sur-Oise, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 36,6% de cadres pour 2 070 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 190 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 514 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (63,27%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 189 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,13%, Neuville-sur-Oise se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 8,31%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 896 euros par an. À Neuville-sur-Oise, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.