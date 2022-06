Résultat de la législative à Cesson : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats de l'élection législative 2022 à Cesson vont normalement être communiqués dans la foulée de la fermeture des 7 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra très vite qui des 8 candidats se qualifie au 2ème tour.

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins. En 2017, à l'occasion des législatives, 53,54% des inscrits sur les listes électorales de Cesson avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 47,32% au deuxième round.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Cesson, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat est par exemple capable d'inciter les habitants de Cesson (77240) à rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,58% au sein de l'agglomération. La participation était de 78,32% au premier tour, ce qui représentait 5 928 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

À Cesson, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 28,02% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,54%. Arrivaient ensuite, avec 18,32%, Marine Le Pen et enfin, à 6,3%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

Les électeurs de Cesson ( Seine-et-Marne ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ? Le président français sera-t-il à même d'avoir la majorité à l'Assemblée au regard des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28,02% des suffrages au premier tour à Cesson. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,54% et 18,32% des voix. Le choix des citoyens de Cesson était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64,20% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 35,80% des suffrages.