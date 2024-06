Résultat des législatives à Boissise-la-Bertrand : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 161 électeurs de Boissise-la-Bertrand ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a enregistré 32,26% des suffrages contre Valérie Hayer à 16,83% et Raphaël Glucksmann à 13,23%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Boissise-la-Bertrand lors de la présidentielle 2022

C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Boissise-la-Bertrand lors du premier tour de la présidentielle avec 36,26%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,81%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,06% et 10,06% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,47% contre 60,53%.