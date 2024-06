Résultat des législatives à Moissy-Cramayel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Moissy-Cramayel, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Moissy-Cramayel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 51,74% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment atteint 11,84% à Moissy-Cramayel pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 42% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Moissy-Cramayel Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,98% dans la moyenne nationale pour le RN à Moissy-Cramayel il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Moissy-Cramayel, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, glanant 27,98% des votes face à Manon Aubry à 25,7% et Raphaël Glucksmann à 11,84%. Ce qui correspond à 1252 électeurs dans la commune.

14:32 - 40,08% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Moissy-Cramayel Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen terminait loin derrière à Moissy-Cramayel au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 18,2% contre 22,04% pour Emmanuel Macron et 40,08% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 62,89% contre 37,11% pour Le Pen.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Moissy-Cramayel Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Moissy-Cramayel, grattant 16,97% des voix sur place, contre 51,74% pour Olivier Faure (Nupes). Moissy-Cramayel se tournera d'ailleurs encore vers Olivier Faure au second tour, finalement en tête localement avec 70,84%.

11:02 - Les données démographiques de Moissy-Cramayel révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Moissy-Cramayel déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 1234 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,13%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 880 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 976 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,30% et d'une population étrangère de 12,98% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,03% à Moissy-Cramayel, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Election à Moissy-Cramayel : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Moissy-Cramayel (77550). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,49% au premier tour et seulement 38,67% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Moissy-Cramayel pour les élections législatives 2024 ? Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 002 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,48% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 68,17% au second tour, ce qui représentait 6 824 personnes.