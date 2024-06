Résultat des législatives à Savigny-le-Temple : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Savigny-le-Temple fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, reste un mystère. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Savigny-le-Temple, le binôme Nupes avait en effet enregistré 53,8% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (42,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,96% pour Yannick Jadot, 1,62% pour Fabien Roussel et 1,42% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,54% à Savigny-le-Temple. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 46% sur place.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Savigny-le-Temple Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Savigny-le-Temple entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 22% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé à Savigny-le-Temple lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant, même si certaines communes échappent à la règle... Le Rassemblement national n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Savigny-le-Temple, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 25,59% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Manon Aubry qui a terminé première avec 29,33%.

14:32 - Savigny-le-Temple avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 42,98% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 21,56%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 17,5% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour avec 35,5% contre 64,5%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Savigny-le-Temple ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Savigny-le-Temple, comptant 14,96%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 53,80% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 29,82% contre 70,18% pour les vainqueurs. Olivier Faure remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Savigny-le-Temple : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Savigny-le-Temple peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 24,87% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 13,38% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2302,91 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 6 452 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 20,08% et d'une population étrangère de 14,84% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 9,0% à Savigny-le-Temple, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à Savigny-le-Temple Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Durant les dernières européennes, parmi les 17 719 personnes en âge de voter à Savigny-le-Temple, 41,46% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 37,67% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 36,09% au premier tour. Au second tour, 34,71% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Savigny-le-Temple ? En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour.